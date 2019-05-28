Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylarında Nhiat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten, VAR'a, Abdurrahim Albayrak'tan yabancı sınırına dek flaş açıklamalarda bulundu.

6+2+2 OLABİLİR

Nihat Özdemir, konuşmasının devamında yabancı sınırı ile ilgili getirilmesi planlanan kuralı duyururken, "Yabancı sayısını arttırdığım için bir kalitenin geldiğine de ben inanıyorum. Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü, yöneticileri üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bunu sadece TFF'nin oturup karar alıp, uygulayacağız demesinin doğru olduğuna da inanmıyorum. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, 2 tribünde olacak, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela." yorumunda bulundu.

Özdemir, konuşmasının bir bölümünde Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'na katılı sürecini anlatırken, "Fikret Orman'a teşekkür ediyorum, biz Şenol Güneş'i milli takımın başına getirmeye karar verdiğimizde, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok fazlaydı ama bize izin verdi. Beşiktaş'taki görevine de devam ettiği sürece milli takım olabilir dedi. Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE VAR KAYITLARINA HAZIR DEĞİL"

Özdemir, konuşmasını devamında VAR kayıtlarının açıklamasıyla ilgili, "VAR kayıtlarını açıklamaya Türkiye'nin hazır olmadığını düşünüyoruz. IFAB'a da uyarak bu kayıtları açıklamayacağız. Ama bu kararımız ile ilgili katı mıyız, değiliz. UEFA'nın verdiği öneriler doğrultusunda da, bu kararların şu anda açıklanmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN ELİNDE VAR KAYITLARI VARSA..."

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtlarını dinledik" sözlerini de değerlendiren Nihat Özdemir, "Sayın Abdurrahim Albayrak'ın elinde kayıtlar varsa, bizim içimizdeki bir arkadaşımız sızdırmıştır. Geçen gün beni aradı, federasyon seçimine kadar etkilemek istemiyorum dedi. "İnanın başkan" dedi, "genel kuruldan sonra sizi ziyaret edeceğim ve bu konu hakkında bazı açıklamalarım olacak" dedi. Gelip bana açıklamalarını yapar ve elinde olduğunu görürsem, ekibimizi gerçekten sorgulamamız, gözden geçirmemiz lazım. Eğer bu Sayın Albayrak'ın eline geçmişse, bunun hesabını biz sormayı biliriz. Özel hizmet aldığımız şirketten mi, bizim çalışanlarımızdan mı, bunu sorgularız. Biz bu kanunsuz yapılmış işlerin üzerine gitmeye çalışacağız." dedi.