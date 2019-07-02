TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve BeIN Sports yetkilileriyle toplantı yaptık. Toplantıda önümüzdeki sezon TFF, Kulüpler Birliği ve BeIN Sports ilişkilerini ve çalışmalarını gözden geçirdik. Bu çalışmaların daha da süreceğini ifade etmek istiyorum. Türk futbolu için en iyi neticelerin alınacağına inancımız tamdır. Hedefimiz Türk futbolunun marka değerini yukarı taşımaktır. Bunda TFF, Kulüpler Birliği'ne ve BeIN Sports'a önemli görevler düşmektedir. Bu konular hakkında çalışmalar ve araştırmalarımız devam edecektir. En kısa zamanda bunları sonlandırmayı düşünüyoruz. Futbolun marka değerini arttırmak için çalışmalar, görüşmeler devam edecektir. Şu anda bir sorun yaşamıyoruz" dedi.

"BİZ ONLARIN ORTAĞIYIZ"

"BeIN Sports, Türkiye'ye önem veriyor" diyen Özdemir, "Avrupa'da, Asya'da ve dünyada spora önem vermekte ve önemli yayınları bulunmakta. 83 milyon nüfuslu ve güçlü, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olan Türkiye'de BeIN Sports bulunmak istiyor. Fedakarlıklarının farkındayız. Biz onların ortağıyız. Hem TFF hem Kulüpler Birliği ile BeIN Sports bir nevi iş ortaklığı yapmaktayız. Türk futbolunun marka değerini yukarı taşırsak buradan daha fazla kazanç elde ederiz ve bu kazançları hep birlikte daha çok fayda sağlarız. Bundan önemli derecede fayda sağlayacağımıza bütün yüreğimizle inanıyoruz" diye konuştu.

FİKRET ORMAN: ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluş yöneticileriyle bizim çok iyi bir ilişkimiz var. Bütün kulüpler de yayıncı kuruluşla ilişkilerini iyi götürmeye çalışıyor. Türk futbolunun yukarı gidebilmesi için marka değeri ile alakalı çalışmalar yapılması gerekli. Daha çok ürünün pazarlanması ve parlatılması gerekli. Bunlar bir tek BeIN Sports'un değil kulüplerin de içinde olması lazım. Digiturk'ün Türkiye'deki yapmış olduğu yatırımlara bizim de katkı sunmamız lazım. Aramızda bunları konuştuk, gayet de güzel geçti. Türkiye'de bir sıkıntılı bir süreç var ama ortada yapılmış bir sözleşme var. Kulüplerimizin durumu da ortada. BeIN Sports'a faydalı olmayacağız demek değildir bu. Hep birlikte bu pastayı nasıl büyütürüz onun çalışmasının içinde olmamız lazım" şeklinde konuştu.