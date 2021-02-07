Nihat Özdemir'den derbi açıklaması: Soruşturma başlattık

07 Şubat 2021 Pazar 22:51 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 22:51

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde stada alınan 150 sağlık çalışanından küfür ettiği tespit edilenler hakkında soruşturma açılacağını açıkladı.

ASpor'a konu hakkında açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar. Ayıp değil mi?" dedi.

"ELİMİZDE TEMSİLCİ RAPORLARI VAR"



Bundan sonra statlara sadece kulüp ve devlet protokolünden kişiler alınacağının altını çizen Nihat Özdemir, "Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz. 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.