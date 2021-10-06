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Spor

Nihat Özdemir'den Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun ziyareti

Nihat Özdemir, Kuzey Makedonya ile 8-11 Ekim'de, oynanacak hazırlık maçları için Üsküp'te kamp yapan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan ve acil bir operasyon geçiren oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 19:00 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 19:00
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kuzey Makedonya ile 8-11 Ekim'de oynanacak hazırlık müsabakaları için bu ülkenin başkenti Üsküp'te kamp yapan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve acil bir operasyon geçiren Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Üsküp Acıbadem Hastanesinde gerçekleşen ziyarette Fenerbahçeli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün babası Nurkat Şanlıtürk ile 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, takım doktoru Hakan Gür ve Genç Milli Takım İdari Müdürü Yıldıray Çıkıt da yer aldı.

Başkan Özdemir, sağlık durumu iyi olan Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

Yarın taburcu edilecek Fatih Yiğit Şanlıtürk, milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a dönecek.

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