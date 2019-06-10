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Nihat Özdemir'den İzlanda açıklaması: Bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda'da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Takımın İzlanda yolculuğunda yaşanan olaylar hakkında konuştu.

Irkçılığa dayanan bir olay olduğunu dile getiren Özdemir, şunları söyledi;

"Biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Maalesef, hiç ummadığımız şekilde, bütün futbolcularımızın şahsi eşyaları inanılmaz titizlikle aranarak çok zaman kaybettik. Bizim ülkemize geldiklerinde büyük misafirperverlikle karşılıyoruz. Biz bu muameleye layık değildik, UEFA'ya göre de bunun böyle olmaması gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla aradı ve gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı bu işe çok büyük tepki koydu. Umarız ki bu olay futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve kabul edemeyeceğimiz bu olaya sahada tepki koysunlar ve başarımızın devam ettiğini görelim. UEFA da bu konudan rahatsız. Geniş raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve bunun araştırılmasını isteyeceğiz. Basit bir olay değil, siyasi tarafı olduğunu büyükelçiliğimiz bize anlattı. Bir ırkçılığa giden bir olay. Gerçekten çok çirkin bir olay, büyük bir protesto ile bunu karşılayacağız ve bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum"

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