24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:15 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:15

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, küme düşmeden seyirciye, yabancı sınırlamasından 1959 öncesi şampiyonluklara kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Nihat Özdemir'in yayıncı kuruluşa verdiği röportajın satır başları şöyle:

"YİNE 4 TAKIMIN DÜŞÜRÜLMESİ PLANIMIZ VAR"

"Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 4'er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz.

"BU SEZON 3 HAFTA, HAFTA ARASINDA OYNANACAK"

Bu sene lig 20 takımla oynanacak. 20 takımlı lig zorlu. 38 hafta olacak, 3 maç haftası hafta içinde olacak. 18 takım ideal. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz. Çalışmalarını yapıyoruz.

"YENİ SEZONU KADEMELİ OLARAK SEYİRCLİLİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Deplasman bölümüne de belirli oranda seyirci alacağız.

"GÖREVLİ ARKADAŞ SAYDI, 452 KİŞİ VARDI"

Galatasaray'ın 1-0 yendiği Fenerbahçe maçıyla ilgili Galatasaray'ın şikayeti vardı. O maçın devre arasında İstanbul Emniyet Müdürü yanımda görevli arkadaşı vardı. Saydılar, 452 kişi vardı. İstanbul Emniyet Müdürü şahidimdir, sayı 452'ydi. Giresun'da 1000 civarı seyirci vardı. Biz polis değiliz. Maç kimin stadındaysa maçı organize eden o takımdır. Adana Demirspor sahasında maç varsa sorumlusu Adana Demirspor'dur.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR KONUSU

İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz bu kararı verdikten sonra itiraz yolu açık. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak.

En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz.

"KÜME DÜŞMEYİ KALDIRMAYI KULÜPLER BİRLİĞİ TALEP ETTİ"

Zorlu bir yıl geride kaldı. Az kaldı, 5 maç var kaldı. 8.5 ayda ara vermeden 42 maç haftası oynadık. En önemli etken, geçen yıl küme düşmeyi kaldırdığımız için sezonu 21 takımla oynadık. Kulüpler Birliği'nden böyle bir talep geldi. Biz bunu çok düşünmüştük. Kulüplere hak vererek, tüm liglerden düşmeyi kaldırdık.

"'BU LİGİ YAPAMAZLAR' DEDİLER"

"Zor sene oldu. 'Bu ligi yapamazlar' demelerine rağmen biz ve kulüplerimiz birbirimize destek olduk, sezon bitti. 24-25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Her zaman son haftalara 2 takım yarışarak girerdi. 3 takım eşit şansla son haftalara girdiler. Son 3 haftadaki maçları aynı gün, aynı saatte başladık.

NEDEN ATATÜRK OLİMPİYAT STADI?

TFF 1. Lig'de inşallah çok önemli bir maç var, İstanbul'a aldık. Otel, uçak masraflarını düşündük. İzmir'de bu maçın oynanabileceği tek stadyum var, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. Orayı da bakıma almışlar. Bornova Stadyumu'nda oynanamıyordu. İki kulüple de görüştük. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na bir miktar da seyirci alacağız. Ayrıca 2. Lig ve 3. Lig play-off finallerinde de seyirci olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK'E MESAJ

Elimizden geldikçe, tabii Türkiye'nin takımlarını şartlarını göz önünde bulundurarak tüm finalleri, milli maçları Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak istiyoruz. Oraya çok büyük yatırım yaptık. Ne kadar çok maç yaparsak, o kadar değerlendirmiş oluruz. Karagümrük, birçok maçını burada oynattık. Gelecek sezon da isterse Karagümrük'e tüm kolaylığı sağlayacağız.

"HERKES BİZE 'FENERASYON' DEDİ

Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu. Çok transfer yaptı. Yeni hocayla sezona çok iyi başladı. Herkes bu sezon 'Fenerbahçe sezonu, TFF yardım ediyor, Fenerasyon' dediler. Böyle konuşmalar devam ederken, bu sefer Galatasaray dediler. 'Galatasaray'a destek, plan program' dediler. Beşiktaş öne geçti. Ligin ilk yarısını lider tamamladı. 'Beşiktaş için düzeni kurmuşlar' dedi. Son haftaya 3 takım eşit şansla girdi.

Son haftaya 3 takım eşit şansla girdi. Sadece 2 golle Beşiktaş şampiyon oldu. Bu iş planlanıyor, destek olunuyor gibi bir şeyin olmadığı görüldü. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de şampiyon ve çıkan takımlar hakkında kimse bir şey konuşmuyor.

VAR SÖZLERİ

VAR ile ilgili sözler, dedikodudan öteye gidemiyor. TFF olarak 1. Lig Kulüpler Birliği'yle 2 ayda bir toplantık. En acil istekleri, 'Ne olur VAR'ı bize de getirin' dediler. Bunu 2021/22 için istedik ama stadyumların teknik kapasiteleri yeterli değil. 2022/23'te yapacağız. Playofflarda uyguluyoruz. Samsunspor Başkanı, Altınordu - Samsunspor maçı nedeniyle teşekkür etti. Maçı Altınordu kazandı. Penaltı vardı, kırmızı vardı. Kaybetmesine rağmen Samsunspor Başkanı teşekkür etti. Ben bunu istiyorum. VAR sistemi her yıl ileriye gidiyor.

Kimse kalkıp VAR iyiye değil kötüye gidiyor demesin. Bakarsanız Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa'da da rakamlar buna benzerdir. Gelecek yıl, bu yıldan da iyi rakamlar göreceğiz. VAR sistemi vazgeçilmez bir nokta olmalıdır, olacaktır. TFF 1. Lig'den sonra hedefimiz 2. Lig ve 3. Lig'de VAR sistemleri. Hakemin verdiği adaletsiz kararı düzeltme sistemidir VAR, vazgeçilmez unsudur. VAR sadece Türkiyemiz'de değil Avrupa'da, FIFA'da tartışılıyor 'Daha iyi nasıl yapabiliriz' diye. VAR kadroları yetiştirmek de kolay değil. VAR hakemliği diye bir mesleğin meydana geleceğini ve bu şekilde daha iyi verim alınacağını düşünüyoruz.

"'NE İŞİM VAR BENİM BURADA' DEDİĞİM ÇOK OLUYOR"

Bazen aklımdan 'Ne işim var benim burada' dediğim çok oluyor. Bu bir görevdir. TFF Genel Kurulu, 1 Haziran 2019'da bu görevi bize verdi. 4 yıllık göreve geldik. Uzun bir süre ama bir defa aday olduk.

"BEŞİKTAŞ ADINA SEVİNDİK"

Chelsea maçını dakika dakika takip ediyorduk. Sıkıntılı bir maçtı. Bir gitti, bir geldi. Beşiktaş adına sevindik. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacaklar. Bundan büyük gelir elde edilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Türkiye'mizi temsil edecek. Son temsilinde çok büyük başarılar elde etmişti. Çok önemli de bir gelir sağlamıştı.

"NEYMAR KAÇIRDI AMA BURAK ATTI PENALTISINI"

Lille'in şampiyon olmasını çok istedik. İlk devre sonunda penaltı kazanıldı. 1-0 önde Lille, acaba teknik direktör kime attıracak diye bekledim. Burak'ı seçti hocaları. Bana ayrı bir mutluluk verdi. Burak'a o kadar güveniyor ki hiç tereddüt etmeden Burak'ın atmasını istedi. Dünyanın en büyük futbolcularından biri Neymar kaçırdı ama Burak topu dikti ve soğukkanlılıkla attı penaltısını.

Türk futbolunu tanıttılar oyuncularımız. Burak Yılmaz en iyi oyunculardan biri oldu, en iyi 11'e seçilecektir. Gurur duyuyorum. Lille'li 3 futbolcumuzu sarılarak tebrik edeceğim. Başarılarının Türk Milli Takımı'yla devam etmesini dileyeceğim.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

En büyük hayalimiz Wembley'de final oynamak. Tüm çocuklarımızın, Şenol Güneş hocamızın niyeti, hedefi bu. Allah nasip eder inşallah. Güzel jenerasyon yakaladık. Çok iyi futbolcularımız var. Burak, Zeki, Yusuf değil sadece Hakan, Merih, Çağlar, Cengiz, Kaan birçok oyuncumuz var. Antalya'ya geldiler. Güzel bir sinerji yakaladık. Şenol Hocamızın liderliğinde finale kadar yürümek istiyoruz.

"MAALESEF SİYASİ BİR KARAR ALDILAR"

İngiltere'nin bu kararı aldığı gün Chelsea-Manchester City yetkilileri bizim stadı, antrenman sahalarını, otelleri gezdiler. Bu hazırlıklar nedeniyle TFF'ye teşekkür ettiler. Birleşik Krallık Devletleri, maalesef bir siyasi karar aldılar. Her türlü siyasi girişimi yaptık. Sağ olsun, tüm siyasilerimiz görüşmeleri yaptı ama bizi maalesef kırmızı listeye aldılar bizi. Taraftarlara ve futbolculara dahi bir otelde karantinayı zorunlu tuttu.

"2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE TALİBİZ"

Biz Wembley'de oynanmasına şiddetle karşı çıktık. Bu nedenle maçı Portekiz'e aldı UEFA. 2023 Şampiyonlar Ligi finaline talibiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl kuruluş dönemi. Aynı zamanda TFF'nin de 100. yıl kuruluş dönemi. UEFA bu görüşmeleri yapıyor. İlk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacak. Biz Olimpiyat Stadyumu'na hazırlarken büyük yatırım yaptık. Hem seyircili bir final, hem de Şampiyonlar Ligi finali alacağız.

"CEFERIN, CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETTİ"

Tazminat için görüşmeler devam ediyor. Yatırım yaptık. Maliyetimiz var. UEFA'dan tazminat isteyeceğiz. UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. 'Bu finali alıyoruz ama başka finaller vereceğiz' mektubu yazdı. Onlarla ilişkilerimiz çok iyi. Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyesi. Son seçimi Montreux'ye gittik. Çok iyi oy aldı. Görüşmeleri, Servet Bey vasıtasıyla götürüyoruz. Çok iyi sonuç alacağız.

ZEMİN KONUSU

Stadyumların bakımı, şu bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz, bu stadyum maç oynanmaya uygun mu buna bakarız. Değilse oynatmayız. Bu sene TFF olarak karar aldık. Her kulüp, sahası için teknik ekip kuracak. Biz de sahalar için bir ekip kuracağız. Biz her türlü teknik yardımı yapacağız. Kesin kararlıyız. 1 maç değil belki 3 maç için bu sahada futbol oynanmaz kararı alacağız ve uygulayacağız. Birçok futbolcunun sakatlığının nedeni bu zeminler. Bu futbolcuların maliyetini düşünün. O kaybın ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Bu sezon hiç ödün vermeyeceğiz. Kulüplerde zemin ekipleri olsun dedik. Bunu bildirdik.

YABANCI KISITLAMASI HAKKINDA

14 yabancıyla sözleşme yapılabilecek, sahada en fazla 8 oyuncu olacak dedik. Bu yıl ne yapılacağı hakkında görüşmelerimiz sürüyor. Kulüpler Birliği, serbestliğin sürmesini istiyor. Bunu inceliyoruz, kararı vereceğiz.

Az yabancı oyuncu oynatan kulüpleri teşvik edip destek göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe ve Göztepe gibi.

Süleyman Hurma bana geldi, 'Lütfen el vurma, bu sistem devam etsin' diyor. Bende çok önemli 5 çocuk yetişti diyor. Ümit Milli Takıma çağrıldılar. Bendeki yabancılara baka baka, Biglia'ya baka baka iyi oyuncu oldular' diyor. Haklı.

"FENERBAHÇE'DE ŞİRKETİMİN HİÇBİR HİSSESİ YOKTUR"

Şirketim, 2016 yılında Fenerbahçe'de olan hisselerini sattı. Bu tarihten itibaren Fenerbahçe'de şirketimin hiçbir hissesi yoktur.