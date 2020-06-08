İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7923
  • EURO
    7,6772
  • ALTIN
    370.547
  • BIST100
    109637
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt: ''Konuşmamda maksat ve ima aramak 18 yıllık hizmetime haksızlık olur''
Spor

Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt: ''Konuşmamda maksat ve ima aramak 18 yıllık hizmetime haksızlık olur''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda 'Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır.' ifadelerini kullandı.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 19:39 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 19:39
ABONE OL

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e hitaben "Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz." ifadelerini kullanarak, açıklamasında şunları kaydetti:

TÜM HİZMETLERE HAKSIZLIK OLUR

"Divan kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur."

Vefa Küçük'e kendisiyle ilgili açıklamalarından dolayı teşekkür eden Özdemir, "Bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum." görüşlerine yer verdi.

Bakanlık hazırladı, Türkiye'nin doğal güzelliği gözler önüne serildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.