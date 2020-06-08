Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt: ''Konuşmamda maksat ve ima aramak 18 yıllık hizmetime haksızlık olur''

AA 08 Haziran 2020 Pazartesi 19:39 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 19:39

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e hitaben "Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz." ifadelerini kullanarak, açıklamasında şunları kaydetti:

TÜM HİZMETLERE HAKSIZLIK OLUR



"Divan kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur."

Vefa Küçük'e kendisiyle ilgili açıklamalarından dolayı teşekkür eden Özdemir, "Bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum." görüşlerine yer verdi.