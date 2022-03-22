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Spor

Nijat Rahimov'a dopingden 8 yıl men cezası verildi

Kazak halterci Nijat Rahimov, doping yaptığı gerekçesiyle olimpiyat şampiyonu unvanını kaybederken, spordan 8 yıl men cezası aldı.

AA22 Mart 2022 Salı 23:50 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 23:50
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamada, dört doping testinde başkasının idrar örneğini verdiği tespit edilen 28 yaşındaki sporcunun, 15 Mart 2016'dan itibaren elde ettiği tüm derecelerin silindiğini ve spordan 8 yıl men cezası aldığını duyurdu.

Bu cezaların ardından Rahimov'un 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 77 kiloda kazandığı altın madalya, geçersiz sayıldı. Kazak sporcu, Rio 2016'da silkmedeki derecesiyle dünya rekoru da kırmıştı.

Haziran 2013'te yine doping yaptığı gerekçesiyle spordan iki yıl men cezası alan Rahimov, 2015 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.

  • Nijat Rahimov
  • doping
  • Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi

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