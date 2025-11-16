Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, gösterdiği performansla birçok Avrupa devini peşine takmış durumda. Nijeryalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta toplamda 6 gol atarak Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe gibi yıldızları geçerek gol krallığında zirvede yer alıyor. Osimhen, son olarak Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ülkesi Nijerya'nın Gabonu 4-1 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle gündeme geldi.

Nijerya basınına göre; İspanya La Liga ekibi Barcelona, bu gelişmelerin de ardından Osimhen için vites yükseltti. 37 yaşındaki Lewandowski'nin ilerleyen yaşı sebebiyle forvet arayışında olan Barça, bu bölgeye en uygun ismin Victor Osimhen olduğunu düşünüyor. Katalan ekibi, 26 yaşındaki santrfor için Galatasaray'ın istediği 150 milyon euroyu karşılamayı göze almış durumda. Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun da Osimhen için bir rapor hazırlattığı biliniyor. Limit sıkıntısı çeken Barça, takımda yüksek maaş alan oyuncularını göndererek bu sorunu aşmak istiyor. Osimhen'in Galatasaray'da olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.