Nijmegen Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye çağrı: ''Ferdi Kadıoğlu'nun parasını ödeyin''

23 Mart 2020 Pazartesi 19:20 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 19:20

Fenerbahçe'nin, sezon başında Hollanda 2. Ligi ekibi NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu için Hollanda kulübünün başkanı Wilco van Schaik'ten çağrı geldi.

Daha önce de Fenerbahçe'ye birçok kez borcunu ödemesi için çağrıda bulunan başkan, koronavirüs nedeniyle zor günler geçireceklerini belirterek bir kez daha benzer çağrıyı yaptı.

AMACIMIZ KULÜBÜ DÜZLÜĞE ÇIKARMAK

Hollanda'da kulüplerin zor durumda olduğunu belirten Schaik, "Fenerbahçe gibi bazı kulüplerin bize ödemeleri var, seçeneklerimize bakacağız. Amacımız kulübü düzlüğe taşımak. 6 Nisan'a kadar devam edemiyoruz ve amacımız sezonu tamamlamak. Gerekirse haftada 3 maç da yaparız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 23 maçta süre alan genç oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledİ