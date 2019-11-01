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Nijmegen parasını istiyor

Hollanda basını F.Bahçe’nin 1.4 milyon euroya transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için Nijmegen’e halen 750 bin euro borcu olduğunu ve ödemenin gecikmesinin kriz çıkardığını ileri sürdü.

  • Star Spor
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KANARYA’DA kadro dışı bırakılan, son olarak U19 takımındaki kırmızı kart cezası nedeniyle önceki akşam kupa maçında Tarsus İdman Yurdu kadrosunda yer almayan Ferdi Kadıoğlu’nun bonservisinin tamamının ödenmediği iddia edildi. 19 yaşındaki futbolcu, Cocu döneminde NEC Nijmegen kulübünden transfer edilmişti. Hollanda ekibinden 1.4 milyon euroya transfer edilen oyuncu ile ilgili Voetbal International, bu paranın 750 bin euroluk miktarının henüz yatırılmadığını ileri sürdü. Bu konuda futbolcudan da görüş alan Hollandalı yayın organı, Ferdi’nin konuyla ilgili şu sözlerine yer verdi: “Anlaşma tam olarak nasıl bilemiyorum, konunun tarafı değilim. Bu, iki kulübün arasındaki bir konu. Umarım kısa süre içerisinde çözüme kavuşur.”

 

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