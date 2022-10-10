Niklas Süle: Edin Terzic gibi bir teknik direktör görmedim

Bayern Münih'ten Borussia Dortmund'a transfer olan Niklas Süle, yeni teknik direktörü Edin Terzic hakkında konuştu.

Slaven Bilic döneminde 2013 ila 2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev alan Edin Terzic hakkında konuşan Süle, "Edin Terzic ile yepyeni deneyimler elde ediyorum. Kariyerim boyunca Edin Terzic kadar kendini bir kulübe adayan teknik direktör görmedim. Dortmund ile uyuyor, Dortmund ile uyanıyor, Dortmund ile yaşıyor!" dedi.

Süle, Bayern Münih'e karşı 2-2 brabere kaldıkları maçta sağ bek oynamasıyla ilgili olarak, "Birkaç kez sağ bek gibi oynadığım maçlar olmuştu. Yani, benim için yeni bir şey değildi. Rakiplerimi de çok iyi tanıyordum. Terzic, beni bu yüzden böyle görevlendirdi." ifadelerini kullandı.

"BELLINGHAM'IN SANKİ 3 ÇOCUĞU VAR"

27 yaşındaki Alman savunmacı, takım arkadaşı 19 yaşındaki orta saha Jude Bellingham ile ilgili soruya, "Yaşına göre olağanüstü bir oyuncu. 19 yaşında böyle oynayabilen birini hiç görmemiştim. Sanki 3 çocuğu olan bir baba gibi olgun. Herkesten daha önde bence..." cevabıyla konuşmasını noktaladı.