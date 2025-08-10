Fenerbahçe'de transferde önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE VAZGEÇİYOR

Fenerbahçe, Niko Jankovic transferi için 23 yaşındaki futbolcu ve Rijeka ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı ancak sarı-lacivertliler, bu transferden vazgeçmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe, Jankovic transferinde geri adım atmayı planlıyor. Fenerbahçe Yönetimi, kulübü ve oyuncuyla prensipte anlaşmasına rağmen transferi gerçekleştirmeme yönünde değerlendirme yapıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bu düşüncesine rağmen Jankovic'in transferinden şu anda yüzde yüz vazgeçilmediği kaydedildi.

Rijeka ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Jankovic'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.