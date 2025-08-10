İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Niko Jankovic transferinde beklenmedik gelişme! Fenerbahçe masadan kalkabilir
Spor

Niko Jankovic transferinde beklenmedik gelişme! Fenerbahçe masadan kalkabilir

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Hırvat futbolcu Niko Jankovic transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Jankovic transferini iptal edebilir. İşte detaylar...

TRT Spor10 Ağustos 2025 Pazar 14:17 - Güncelleme:
Niko Jankovic transferinde beklenmedik gelişme! Fenerbahçe masadan kalkabilir
ABONE OL

Fenerbahçe'de transferde önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE VAZGEÇİYOR

Fenerbahçe, Niko Jankovic transferi için 23 yaşındaki futbolcu ve Rijeka ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı ancak sarı-lacivertliler, bu transferden vazgeçmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe, Jankovic transferinde geri adım atmayı planlıyor. Fenerbahçe Yönetimi, kulübü ve oyuncuyla prensipte anlaşmasına rağmen transferi gerçekleştirmeme yönünde değerlendirme yapıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bu düşüncesine rağmen Jankovic'in transferinden şu anda yüzde yüz vazgeçilmediği kaydedildi.

Rijeka ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Jankovic'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.