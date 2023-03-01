Nikola Jokic'i Alperen Şengün de durduramadı! 100. kez ''triple-double''

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'a konuk olduğu maçı 133-112 kazandı.

Sezonun 44. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Nuggets'ta Nikola Jokic, 14 sayı, 11 ribaunt, 10 asistlik performans sergileyerek kariyerinin 100. "triple-double"ını yaptı. Jokic, NBA tarihinde Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) ve LeBron James'ten (106) sonra 100 "triple-double" yapan 6. oyuncu oldu. Jamal Murray ise 32 sayı, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta (13 galibiyet, 48 mağlubiyet) Jalen Green ve Tari Eason 17'şer sayı kaydetti. Alperen Şengün ise yaklaşık 29 dakika sahada kaldı ve 7 sayı, 2 ribaunt, 8 asist, 2 blok üretti.