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  • Nikola Jokic'i Alperen Şengün de durduramadı! 100. kez ''triple-double''
Spor

Nikola Jokic'i Alperen Şengün de durduramadı! 100. kez ''triple-double''

NBA Batı Konferansı'nda lider Denver Nuggets, son sıradaki Houston Rockets'ı deplasmanda 133-112 yendi. Denver'da 14 sayı, 11 ribaund ve 10 asitle triple-double yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi. Jokic, bu istatistikle NBA kariyerinin 100. triple-double performansına imza attı.

1 Mart 2023 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Nikola Jokic'i Alperen Şengün de durduramadı! 100. kez ''triple-double''
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'a konuk olduğu maçı 133-112 kazandı.

Sezonun 44. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Nuggets'ta Nikola Jokic, 14 sayı, 11 ribaunt, 10 asistlik performans sergileyerek kariyerinin 100. "triple-double"ını yaptı. Jokic, NBA tarihinde Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) ve LeBron James'ten (106) sonra 100 "triple-double" yapan 6. oyuncu oldu. Jamal Murray ise 32 sayı, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta (13 galibiyet, 48 mağlubiyet) Jalen Green ve Tari Eason 17'şer sayı kaydetti. Alperen Şengün ise yaklaşık 29 dakika sahada kaldı ve 7 sayı, 2 ribaunt, 8 asist, 2 blok üretti.

  • Nikola Jokic
  • Alperen Şengün

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