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  • Nikola Jokic'in 'triple double'ı Denver Nuggets'ı galibiyete taşıdı
Spor

Nikola Jokic'in 'triple double'ı Denver Nuggets'ı galibiyete taşıdı

Denver Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic'in 'triple double' yaptığı maçta Nuggets, New Orleans Pelicans'ı uzatmada 138-130 yendi.

7 Mart 2022 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:17
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Nuggets, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı 138-130 kazandı.

Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic, 30'u son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 46 sayı kaydetti. Sırp basketbolcu, istatistik kağıdını 12 ribaunt, 11 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla da doldurarak "triple double"a imza attı.

4 maçlık galibiyet serisi noktalanan Pelicans'ta Brandon Ingram'in 38 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, C.J. McCollum'un 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 19 sayı, 14 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

  • Denver Nuggets
  • New Orleans Pelicans
  • Nikola Jokic

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