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Spor

Nikola Jokic'ten NBA tarihinin en pahalı anlaşması

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic takımıyla sözleşmesini uzattı.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 11:27 - Güncelleme:
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son 2 normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve kariyerinde 4 kez all-star maçında oynama onuru yaşayan Jokic, kendisini 2023-24 sezonundan itibaren 5 yıllığına Nuggets'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

ABD basını, 27 yaşındaki Jokic'in kontratının son yılında 60 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunduğunu ve 264 milyon dolarlık toplam değeriyle NBA tarihinin en pahalı anlaşması olduğunu paylaştı.

2014 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından 41. sırada seçilen Sırp pivot, MVP ödülünü kazanan en düşük sıradan seçilmiş oyuncu unvanını elinde tutuyor. Jokic'in 7 yıllık NBA kariyerinde 19,7 sayı, 10,4 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları bulunuyor.

  • Nikola Jokic
  • Denver Nuggets

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