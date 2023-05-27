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Spor

Nikola Kalinic yuvasına dönüyor

Kızılyıldız, eski oyuncusu Nikola Kalinic ile tekrardan sözleşme imzalamak için harekete geçti. Barcelona forması giyen yıldız ismin de eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:46 - Güncelleme:
Nikola Kalinic yuvasına dönüyor
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THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, gelecek sezon için eski oyuncusu Nikola Kalinic ile anlaşmaya çok yakın.

THY Euroleague ekiplerinden Kızılyıldız önümüzdeki sezon eski oyuncusu Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'nın bütçede belli oranda kısmaya gitmesi sonrası takımdan ayrılması beklenen Nikola Kalinic'in ülkesine dönmesi bekleniyor.

Barcelona ile 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen İspanyol kulübünün bütçe durumlarından dolayı Kalinic'in sözleşmesinden çıkabilir.

Nikola Kalinic bu sezon Barcelona ile EuroLeague'de 6.4 sayı ve 3.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

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