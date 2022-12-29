Nikola Meljanac, Fenerbahçe HDI Sigorta ile anlaştı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp milli voleybolcu Nikola Meljanac'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1999 doğumlu pasör çaprazı Meljanac ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

2022-2023 sezonunda Güney Kore'nin Uijeongbu KB Insurance Stars takımında forma giyen Sırp pasör çaprazı, Sırbistan'ın Crvena Zvezda Belgrade takımında uzun süre forma giymiştir. Meljanac, Sırp ekibi ile 2016-2017 sezonunda Süper Kupa, 2018-2019 sezonunda Sırbistan Kupası kazanırken, 2021-2022 sezonunda da Sırbistan Ligi'nin "En Skorer Oyuncusu" olmuştur.

Nikola Meljanac'a ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.