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Spor

Nikola Mirotic: Barcelona'da kalmak istiyorum

Barcelona Lassa'nın Karadağlı oyuncusu Nikola Mirotic, takımındaki geleceğinin belirsiz olduğunu ancak Katalan ekibinde kalmak istediğini söyledi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Nikola Mirotic: Barcelona'da kalmak istiyorum
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Barcelona'nın yıldız oyuncusu Nikola Mirotic, hakkında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın yıldız basketbolcusu Nikola Mirotic, geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Kulübü Barcelona Lassa ile iki yıllık sözleşmesi bulunan Nikola Mirotic; 'İki yıl daha sözleşmem var kalmak isterim ama her şey bana bağlı değil, geleceğimle ilgili ne olacağını göreceğiz bir karar vermedim' ifadelerini kullandı.

2019 yılından bu yana Barcelona forması giyen Karadağlı uzun forvet Nikola Mirotic, bu sezon final-four mücadelesinde istenilen performansı verememiş ve eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

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