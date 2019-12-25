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  • Steven Nzonzi'nin hedef aldığı futbolcular ortaya çıktı!
Spor

Steven Nzonzi'nin hedef aldığı futbolcular ortaya çıktı!

Galatasaray'da kadro dışı kalan Nzonzi'nin açıklamalarıyla hedef aldığı 3 takım arkadaşı ortaya çıktı.

25.12.2019  11:02 - Güncelleme: 25.12.2019  11:04
TM Dijital Haber Merkezi
 
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilmesine karşın oynadığı futbol ve antrenmanlardaki görüntüsüyle hayal kırıklığı yaratan Steven Nzonzi yaklaşık 2 hafta önce kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray’dan ayrılmak için gün sayan ve adı Lyon, Everton, Torino gibi devlerle anılan Fransız orta sahanın bir sonraki durağı merakla beklenirken, oyuncunun dün yaptığı açıklamalar camiada hayli dikkat çekti.
 
BELHANDA, FEGHOULİ VE BABEL'İ HEDEF ALDI
 
“Kenarda oynayan futbolcu, savunma arkasına koşu yapmak, tempolu oynamak varken topu alıp geri dönüyorsa nasıl kaleye gideceksiniz? Ben ileri koşacak, bir futbolcu bulmakta zorlanıyordum. Ağır olan ben miyim yoksa bu takımı başkaları mı ağırlaştırıyor?” sözleriyle bazı arkadaşlarını hedef alan Nzonzi’nin Belhanda, Babel ve Feghouli’yi kastettiği belirtilirken, ön tarafta ağır tempo oynayan bu 3 isimin yanına son maçlarda Selçuk İnan’ın da girmesi Fransız yıldızın serzenişlerindeki haklılık payını ön plana çıkarıyor.
 
Ankaragücü’nü evinde yenemeyen, Göztepe deplasmanında dişli rakibine kaybeden Galatasaray’da Ocak ayı iple çekilirken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in Babel, Feghouli ve Belhanda hakkında vereceği karar ise merakla beklenmeye başlandı. 
 

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