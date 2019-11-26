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'Niye Fenerbahçe gibi bir kulübe gitsin?'

Reading menajeri Mark Bowen, “George Puscas, Milan gibi büyük bir kulüpten geliyor. Neden Fenerbahçe’ye gitsin. Onun için faydası olacağını sanmıyorum” dedi.

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UZUN süredir F.Bahçe ile ismi anılan Reading’in Rumen golcüsü George Puscas, konusunda kulüp menajeri Mark Bowen’dan itiraz geldi. Fenerbahçe’nin oyuncuyu iki milli maçta izlediğini belirten Mark Bowen şöyle konuştu:  “23 yaşında ve 5 yıllık sözleşme imzaladık. Milan’dan 7.5 milyon euroluk bir bütçeyle getirildi. Teklifleri geri çevirmek Reading’in sahibi Bay Dai’nin kararı olacaktır. Hepimizin onay vereceği bir para teklif edilip, edilmediğini bilmiyorum. Ama Dai için paranın önemli olduğunu sanmıyorum. Kulübü ilerletmek için yaptığı harcamaları biliyorum. Ancak Puscas’ı cezbedecek büyük bir kulüp olursa düşünebilir belki. O hala genç ve öğrenecek çok şeyi var.
 
BURASI ONUN İÇİN İDEAL
 
Burası onun gelişmesi için harika bir yer. Gelecek 10 yıl burada olabilir. İnter Milan gibi büyük bir kulüpten geliyor. Bazen baskı oluyor, onun her hafta üretmesi bekleniyor. İnter Milan’dan Reading gibi özel bir kulübe geldi. Neden Fenerbahçe’ye gitsin. Onun için bir faydası olacağını sanmıyorum.
 
(Akşam)

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