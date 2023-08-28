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Spor

Nizamettin Algan, 93 yaşında vefat etti

Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, 93 yaşında vefat etti.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 01:02 - Güncelleme:
Nizamettin Algan, 93 yaşında vefat etti
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 93 yaşındaki Algan'ın yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

İskenderpaşa Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak namazının ardından toprağa verilecek Nizamettin Algan için kulüp idari binası önünde de tören düzenlenecek.

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