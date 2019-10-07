N’Koudou 4, Ozzi 2 hafta yok

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BEŞİKTAŞ’TA Alanyaspor maçında sakatlanan oyunculardan N’Koudou ve Oğuzhan Özyakup’un durumları da belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR’lar sonucunda N’Koudou’nun sağ üst arka adalesinde 2. derece, Oğushan’ın sol üst arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanmıştır” denildi. N’Koudo’nun 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Oğuzhan ise 2 hafta takımdan ayrı kalacak. Ozzi’nin milli maç arasından sonra Ankaragücü maçını kaçırması bekleniyor.