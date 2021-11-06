N'Koudou: Geri döndüğüm için çok mutluyum

6 Kasım 2021 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 18:27

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Kevin N'Koudou açıklamasında, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. İki ay bilek sakatlığı yaşadım. Futbol oynamayı, gol atmayı, takım arkadaşlarımla olmayı çok özledim. Sağlıklı olmak her şeyden önemli." dedi.

Trabzonspor maçına değinen N'Koudou, "Zor olacak, Trabzonspor lider ve iyi bir takım. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz, kazanmamız da lazım. Öz güvenimizi tekrar kazanmamız için galibiyete ihtiyacımız var." sözlerini kullandı.