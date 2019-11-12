N’Koudou müthiş döndü
Kartal’da 6 Ekim’de Vodafone Park’ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig’de 3, Avrupa Ligi’nde de 2 olmak üzere toplamda 5 karşılaşmada forma giyemeyen Kevin N’Koudou, Denizlispor maçıyla bir döndü, pir döndü.
- Star Spor
Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından, yedek soyundurulduğu Denizlispor maçında 61. Dakikada Caner Erkin’in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, 9 dakika sonra fileleri havalandırarak galibiyetin mimarı oldu. Galibiyetin ardından tribünlere üçlü de çektiren N’Koudou, sahalara müthiş dönüşü ile ilgili, “Elhamdülillah” ifadelerini kullanıp, “Uzun süredir forma giyemiyordum. Çok şükür hem sağlığıma kavuştum hem de golümü attım. Umarım bundan sonra böyle devam ederiz. Şampiyonluk için herkes kadar şansımız var” dedi.
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