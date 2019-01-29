N’Koudou’da son tango

Beşiktaş yönetiminin bir süredir gündeminde olan Tottenhamlı Georges-Kevin N’Koudou için son ve bitirici hamleyi yaptığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Tottenham’la da kiralama konusunda anlaşmaya varırken satın alma opsiyonunun uygun bir noktaya çekilmesi için görüşmeler devam ediyor. Transferde, “Fransız futbolcunun da “Beşiktaş’tan başka takımda oynamam” diye rest çekmesinin etkili olduğu ifade edildi. N’Koudou’nun bir aksilik olmaması halinde bugün ya da yarın Türkiye’ye gelip imza atması bekleniyor.