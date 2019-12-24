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Spor

Noel haftasında kart gören görene

Süper Lig’de noel haftası öncesi 12 yabancı 3 de Türk futbolcu cezalı duruma düştü. Bu oyuncular ligin son haftası olan ve Noel’e denk gelen maçlarda oynamayacak.

Star Spor24.12.2019  22:16 - Güncelleme: 24.12.2019  22:16

SÜPER Lig’de noel haftasında cezalı duruma düşme bir klasik haline geldi. Bu sezon da Noel’e denk gelen maçlarda 15 futbolcu cezalı olduğu için takımlarında forma giymeyecek. Bu oyuncuların 12’si yabancı 3’ü ise Türk. İlk yarının son haftasında cezalı futbolcusu en çok olan iki takım var. Bunlar Göztepe ile Gençlerbirliği.

Göztepe’de pazar günkü Sivas deplasmanında golcü Jerome, defans oyuncuları Gassama ve Titi cezalı oldukları için oynamayacak.Gençlerbirliği’nde ise cuma günü Beşiktaş’a karşı deplasmanda Baiano, Berat Özdemir ve Bogdan Stancu arkadaşlarını yalnız bırakacak. 4 büyüklerden Galatasaray ve Trabzon’da cezalı oyuncu yok. Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Beşiktaş’ta ise Jeramain Lens oynamayacak.

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