Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, şu ana kadar iyi transfer yaptıklarını ve 2-3 tane daha nokta atışı yapacaklarını söyledi.

Ali Koç, transfer için şu sözleri kullandı;

"İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var."

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodgiro Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir gibi birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.