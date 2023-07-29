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Spor

Nokta atışı transferlerimiz olacak! Başkan Ali Koç'tan transfer açıklaması

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer için '2-3 tane daha nokta transfer atışımız var.' dedi.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Nokta atışı transferlerimiz olacak! Başkan Ali Koç'tan transfer açıklaması
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, şu ana kadar iyi transfer yaptıklarını ve 2-3 tane daha nokta atışı yapacaklarını söyledi.

Ali Koç, transfer için şu sözleri kullandı;

"İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var."

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertli ekip Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodgiro Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir gibi birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

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