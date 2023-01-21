İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2023 Cumartesi / 29 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Noni Madueke'den Chelsea'ye 7,5 yıllık imza
Spor

Noni Madueke'den Chelsea'ye 7,5 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Hollanda'nın PSV takımından İngiliz futbolcu Noni Madueke'yi kadrosuna kattı.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Noni Madueke'den Chelsea'ye 7,5 yıllık imza
ABONE OL

Chelsea Kulübü, 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla 7,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Madueke'nin kontratında bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

İngiltere basınında transferin 30,7 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Crystal Palace ve Tottenham altyapılarında yetişen genç futbolcu, 2018'de PSV'ye imza attı. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Madueke, PSV'nin A takımında 80 maça çıktı ve 20 gol kaydetti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Chelsea, daha önce David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile, Joao Felix ve Mykhailo Mudryk'i transfer etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.