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Norveç basını 2-0'dan 3-2'ye şaşırdı! 'Gerçekten ekşi'

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg'u deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmesi, ülke basınında geniş yankı buldu.

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Norveç devlet televizyonu NRK, ''Rüya gibi başlangıç kabusla  sonuçlandı'' başlığı ile duyurduğu haberinde, ''Sarpsborg, Türkiye'den gelen  konuğunu şok etti, daha sonra Beşiktaş oyunun kontrolünü eline alarak önemli bir  geri dönüşe imza attı'' ifadelerine yer verdi.

Ülkenin önemli gazetelerinden Verdens Gang'ın ''Gerçekten ekşi''  başlığını kullandığı haberinde, Sarpsborg Stadı'nda yağmurla birlikte "sihirli"  beş dakikada Beşiktaş'ın şok olduğu ifade edilirken, maçın geri kalan  dakikalarında Sarpsborg takımının Beşiktaş baskısı karşısında dayanamadığı ve  dramatik bir yenilgi ile grupta işini zora soktuğu kaydedildi.

"Sarpsborg doğru çıktığı yolda kayboldu'' başlığını atan Aftenposten  gazetesinin haberinde ise  Sarpsborg Stadı'nda  Norveçliler için unutulmaz bir  akşam gibi görünen maçın kabusa döndüğü vurgulandı.

Haberde ev sahibi kulübün çok hızlı maça başladığı aktarılırken,  Beşiktaş'ın, Sarpsborg takımının hızını kestiği ve şok bir sonuçla geri dönmesini  bildiği belirtildi.

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