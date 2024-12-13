Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı hafta karşılaşmasında deplasmanda Bodo/Glimt'le karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'le 21'te öne geçti. Ev sahibi Bodo/Glimt, 37'de Philip Zinckernagel ve 43'te Odin Luras Bjortuf'la üstünlüğü sağladı. İkinci yarıda skor değişmezken Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Norvaç basını Bodo/Glimt-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

NRK'daki maç haberinde "Berbat bir başlangıçtı ama Glimt, bir kez daha üç puan aldı. Artık Avrupa Ligi'nde daha fazla ilerleyebilmek için büyük bir adım attı." ifadelerini kullanıldı.

Bodo/Glimt-Beşiktaş mücadelesine ilişkin VG'deki değerlendirmede, "İlk yarım saat hatalar ve korkutucu durumlarla doluydu. Beşiktaş'ın bazı tehlikeleri vardı, özellikle de maçın bitimine on beş dakika kala yakaladığı fırsat çok büyüktü. Ancak Glimt dayandı ve Avrupa Ligi'nde çok önemli bir galibiyet aldı." denildi.

TV2 ise, "Beşiktaş karşısında Bodo/Glimt'ten güçlü dönüş" başlığıyla maç haberine yer verdi.