Norveç medyasında başrol Sörloth

AKŞAM

Sparta Prag’ı UEFA Avrupa Ligi’nin dışına iten Trabzonspor’da, Norveçli golcü konuşuluyor. İki karşılaşmada da attığı şık gollerle Karadeniz ekibinin tur atlamasında büyük rol oynayan Sorlöth, kendi ülkesinde de büyük övgü aldı. Norveç basını, “Trabzonspor Avrupa’da ilerliyor. Başrolde ise Sorlöht var. Attığı gollerle Karadeniz ekibini Avrupa’da son eleme turuna taşıdı” yorumu yaptı. Genç golcünün 2-2’lik skoru ve özgüveni getirdiği belirtilen haberlerde, “Bu turdan sonra AEK ile karşılaşacak. 2021 yılına kadar Crystal Palace’den kiralanan genç oyuncunun Trabzonspor’a çok katkı sağlayacağının işaretleri var” yorumu yapıldı.