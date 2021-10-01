Norveç'te Türkiye maçında iki isim yok

AA 1 Ekim 2021 Cuma 17:26 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 17:28

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosunda yer alan yıldız golcü Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı oynama durumunun belirsiz olduğu açıklandı.

Norveç Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Golcü futbolcunun, kas ağrıları nedeniyle Türkiye ve Karadağ maçlarına hazır olup olmayacağı belirsiz." bilgisi verildi.

Açıklamada, Norveç'in sağlık ekibinin futbolcunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ise "Umarım, Erling'den iyi haberler alırız." ifadesini kullandı.

Takımın diğer yıldız golcüsü 25 yaşındaki Alexander Sörloth de sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almamıştı.

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.

BORUSSİA DORTMUND'UN TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN HAALAND AÇIKLAMASI

Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose: "Haaland, sakatlığı nedeniyle bizimle kalacak ve Norveç milli takımına katılmayacak."