Norveç'ten Dünya Kupası'na dev gıda operasyonu!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Norveç, eşi benzeri görülmemiş bir gıda lojistiği operasyonu hayata geçirdi.

Foot Mercato'nun haberine göre; İskandinav ülkesinin yöneticileri, bütün heyetin turnuva boyunca tüketeceği gıdanın büyük kısmını yanında getirdi.

YÜZLERCE KİLO...

Bu bağlamda Norveç, turnuvanın düzenleneceği bölgeye 300 kilogram balık, 116 kilogram peynir ve tam 6000 adet portakal taşıdı.

Ayrıca Norveç, FIFA Dünya Kupası I grubunda Irak, Senegal ve Fransa ile kozlarını paylaşacak.