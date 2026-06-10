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Spor

Norveç'ten Dünya Kupası'na dev gıda operasyonu!

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası için dikkat çeken bir hazırlığa imza attı. İskandinav ekibi, turnuva boyunca tüketilecek yüzlerce kilo gıda ve 6 bin portakalı beraberinde götürdü.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 17:56 - Güncelleme:
Norveç'ten Dünya Kupası'na dev gıda operasyonu!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Norveç, eşi benzeri görülmemiş bir gıda lojistiği operasyonu hayata geçirdi.

Foot Mercato'nun haberine göre; İskandinav ülkesinin yöneticileri, bütün heyetin turnuva boyunca tüketeceği gıdanın büyük kısmını yanında getirdi.

YÜZLERCE KİLO...

Bu bağlamda Norveç, turnuvanın düzenleneceği bölgeye 300 kilogram balık, 116 kilogram peynir ve tam 6000 adet portakal taşıdı.

Ayrıca Norveç, FIFA Dünya Kupası I grubunda Irak, Senegal ve Fransa ile kozlarını paylaşacak.

  • Norveç 2026
  • FIFA Dünya Kupası
  • gıda ve portakal

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