Norwich City bir yıl aradan sonra tekrar Premier Lig'de

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:27

Rakipleri Brentford ile Swansea City'nin bu haftaki maçlarında berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından 90 puanla lider Norwich City, maça çıkmadan Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.



Ligin 42. haftasında bugün TSİ 22.00'de Bournemouth'u konuk edecek Norwich City, kalan 5 maçında 5 puan elde etmesi halinde bu sezon Championship şampiyonluğunu da ilan edecek.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunu 20. sırada tamamlayarak küme düşen Norwich City, gelecek sezon 5. kez Premier Lig'de mücadele edecek.

