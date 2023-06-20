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Spor

Norwich City'den Milot Rashica kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a kiraladığı Kosovalı yıldızı Milot Rashica için kararını verdi.

20 Haziran 2023 Salı 09:48 - Güncelleme:
Norwich City'den Milot Rashica kararı!
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Sezon başında takıma kiralık olarak katılan, ancak performansıyla vazgeçilmez isimler arasında yer alan Milot Rashica, Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile görüşme halindeydi.

NORWICH'TEN KARAR

Sürpriz bir hamle yapan İngiliz kulübü, Giresunspor'un Alaves'ten renklerine bağladığı Borja Sainz ile anlaşma sağladı. Norwich böylece artık bir alt ligde oynamak istemeyen Rashica'nın transferine de izin verme kararı aldı.

UYGUN BİR FİYATA BAĞLAYACAK

Sarı-Kırmızılı kulüp, uygun bir bonservis bedeliyle Kosovalı yıldızı tamamen renklerine bağlamaya çalışacak.

ÖDEME TAKVİMİNE BAĞLI

Galatasaray Yönetimi'nin Rashica için gözden çıkardığı bonservis 5 milyon Euro civarında. Ancak ödeme takviminin daha uzun bir döneme yayılmasının kabul edilmesi durumunda, Sarı-Kırmızılı kulübün 7.5 milyon Euro bandına da çıkabileceği öğrenildi.

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