Star.com.tr 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:19 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:20

Ozan Kabak'ın takımı Norwich City İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında, teknik direktörlüğünü Marcelo Bielsa'nın yaptığı Leeds United'ı konuk etti. Carrow Road Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 2-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Leeds'e 3 puanı getiren golleri 56. dakikada Raphinha ve 60. dakikada Rodrigo kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Andrew Omobamidele'den geldi.

OZAN KABAK'IN HATASI PAHALIYA PATLADI!

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; milli futbolcu Ozan Kabak, Leeds United'ın ikinci golü öncesinde topu kaptırarak takımının yenilgisinde önemli bir rol oynayınca İngiliz basınının eleştirilerinden de nasibini aldı. 21 yaşındaki stoperin maç performansı 10 üzerinden 4 puanla değerlendirilirken, "Yanlış yerde topla dönmeyi denemesi pahalıya mal oldu. Pascal Struijk'ın Leeds'in galibiyetine yol açan top kapmasına izin verdi." yorumu yapıldı.

"HAYATİ BİR KAFA VURUŞU..."

İngiliz basınında Ozan'ın maçtaki olumlu hareketlerinin de altı çizilerek, "3. dakikada rakip sahada yaptığı toplu koşu ile Norwich'i öne geçirmeye çalıştı. Raphinha'yı durdurmak için önemli bir blok oldu ve kendi kale sahasında hayati bir kafa vuruşu yaparak Daniel James'in golünü engelledi." ifadelerine yer verildi.

NORWICH CITY LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Premier Lig'de 2 puanı bulunan Norwich City, geride kalan 10 haftada henüz galibiyetle tanışamadı ve son sırada yer alıyor. 17. sıradaki Leeds United ise 10 puanda.

OZAN KABAK 6 MAÇTA OYNADI

Norwich'in sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Kabak, bu sezon Premier Lig'de 6 maçta forma giydi ve 519 dakikada sahada kaldı.