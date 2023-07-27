Nottingham Forest, Alexis Sanchez ile ilgilenmiyor

Marsilya'dan ayrılan Alexis Sanchez'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Şilili yıldızın Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan son günlerde Alexis Sanchez'in Nottingham Forest'e transfer olacağı iddiaları uluslararası basında manşetleri süslüyordu.

"ALEXIS SANCHEZ, NOTTINGHAM FOREST'İN GÜNDEMİNDE YOK"

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre ise Nottingham Forest'in Alexis Sanchez için bir girişimi bulunmuyor. 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin listesinde yer almıyor.

Ünlü muhabir, Nottingham Forest'in Dean Henderson ve Ismail Jakobs için girişimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

2022-23 sezonunda Marsilya ile 44 maça çıkan Alexis Sanchez 18 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.