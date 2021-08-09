9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:03

Antalyaspor'un genç sağ beki Mert Yılmaz'ı, İngiltere Championship takımlarından Nottingham Forest kadrosuna katmak istiyor.

Transfer dönemi kapanmadan önce kadrosunu güçlendirmek ve savunmasına takviye yapmak isteyen İngiliz takımının elinde tek sağ bek olarak sadece Jordan Gabriel bulunuyor. Takımın diğer sağ beki Carl Jenkinson'dan ise kendisine kulüp bulması istendi. Nottingham Forest yönetimi bu doğrultuda sağ bek mevkii için arayışlara başladı ve rotasını Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Mert Yılmaz'a kırdı.

İtalyan basının haberine göre; 22 yaşındaki futbolcuya Genoa ile birkaç Alman ve Hollanda takımı da talip.

Antalyaspor'un 2025 yazına kadar kulüple sözleşmesi olan Mert için 2 milyon euro istediği öğrenildi.

Geçen yıl Bayern Münih'ten Antalyaspor'a transfer olan Mert Yılmaz, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maça çıktı.