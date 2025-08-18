İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Nottingham Forest, Arnaud Kalimuendo transferini duyurdu

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen 23 yaşındaki Arnaud Kalimuendo'yu kadrosuna kattığını duyurudu.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:44
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fransa'nın Rennes takımından Arnaud Kalimuendo'yu kadrosuna kattı.

Nottingham Forest Kulübü, 23 yaşındaki Fransız santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 26 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Paris Saint-Germain ve Lens formaları da giyen Kalimuendo, 2022'de Rennes'e imza attı.

Rennes'de geçen sezon 34 maça çıkan Fransız futbolcu, 18 gol kaydetti.

Sezona Brentford'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetle başlayan Nottingham Forest, Kalimuendo'nun yanı sıra Omari Hutchinson, Dan Ndoye, James McAtee, Angus Gunn, Igor Jesus ve Jair Cunha'yı transfer ederek 170 milyon sterline yakın bonservis harcaması yaptı.

