İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5956
  • EURO
    46,4693
  • ALTIN
    4319.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nottingham Forest, Dan Ndoye transferini duyurdu
Spor

Nottingham Forest, Dan Ndoye transferini duyurdu

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 23 yaşındaki İsviçreli futbolcu Dan Ndoye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Nottingham Forest, Dan Ndoye transferini duyurdu
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, İtalya Serie A takımı Bologna'nın yıldız ismi Dan Ndoye'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İngiliz ekibi, 23 yaşındaki İsviçreli futbolcu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 5 milyon euroya kadar çıkabilecek bonus maddeleri de yer alıyor.

Nottingham Forest, Dan Ndoye ile 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 41 maça çıkan yıldız kanat oyuncusu 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.