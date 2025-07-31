Nottingham Forest, Dan Ndoye transferini duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, İtalya Serie A takımı Bologna'nın yıldız ismi Dan Ndoye'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İngiliz ekibi, 23 yaşındaki İsviçreli futbolcu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 5 milyon euroya kadar çıkabilecek bonus maddeleri de yer alıyor.

Nottingham Forest, Dan Ndoye ile 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 41 maça çıkan yıldız kanat oyuncusu 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.