Spor

Nottingham Forest, Douglas Luiz'i kadrosuna kattı

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Juventus'un Brezilyalı orta sahası Douglas Luiz'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi22 Ağustos 2025 Cuma 01:45 - Güncelleme:
Nottingham Forest, Douglas Luiz'i kadrosuna kattı
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Nottingham ekibi, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

3 MİLYON EUROYA KİRALIK

Aktarılan bilgilere göre Premier Lig ekibi bu transfer için Juventus'a 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Nottingham Forest, Luiz'i kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse 25 milyon Euro + 3.5 milyon Euroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı orta saha geçtiğimiz sezonda Juventus formasıyla 27 maçta forma şansı buldu.

Popüler Haberler
