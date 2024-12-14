İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nottingham Forest uzatmalarda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. City Ground'daki mücadeleyi Nottingham Forest, 2-1'lik skorla kazandı.

14 Aralık 2024 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Nottingham Forest uzatmalarda kazandı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. City Ground'daki mücadeleyi Nottingham Forest, 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa, 63. dakikada Jhon Duran ile öne geçti. Ev sahibi Nottingham Forest, bu gole 87. dakikada Nikola Milenkovic ile cevap verdi. Nottingham Forest, 90+3. dakikada Anthony Elanga'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde arka arkaya ikinci galibiyetini alan Nottingham Forest, 28 puana yükseldi. Aston Villa ise 25 puanda kaldı.

Nottingham Forest, ligin bir sonraki haftasında Brentford deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Manchester City'yi konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.