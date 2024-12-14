Nottingham Forest uzatmalarda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. City Ground'daki mücadeleyi Nottingham Forest, 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa, 63. dakikada Jhon Duran ile öne geçti. Ev sahibi Nottingham Forest, bu gole 87. dakikada Nikola Milenkovic ile cevap verdi. Nottingham Forest, 90+3. dakikada Anthony Elanga'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde arka arkaya ikinci galibiyetini alan Nottingham Forest, 28 puana yükseldi. Aston Villa ise 25 puanda kaldı.

Nottingham Forest, ligin bir sonraki haftasında Brentford deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Manchester City'yi konuk edecek.