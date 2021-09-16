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Spor

Nottingham Forest'da Chris Hughton ile yollar ayrıldı

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verildi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 14:14 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:14
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Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 62 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, takıma verdiği katkılar için teşekkür edildi.

Geçen sezon ortasında Nottingham Forest'ın başına geçerek elde ettiği 14 galibiyetle takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenen Hughton, bu sezon ise aynı başarıyı tekrarlayamadı. İngiltere temsilcisi, ilk 7 maçta sadece 1 puan elde ederek ligde son sırada yer alıyor.

İngiltere doğumlu olan İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı Chris Hughton, daha önce Newcastle United, Birmingham City, Norwich City, Brighton & Hove Albion ve geçici olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı.

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