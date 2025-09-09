İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou'nun getirildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ9 Eylül 2025 Salı 15:57 - Güncelleme:
Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou
Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Nottingham Forest'ta yeni teknik direktör Ange Postecoglou oldu.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Tottenham'daki görevinden ayrılan Postecoglou, 3 aylık aranın ardından Premier Lig'e geri döndü.

Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis yaptığı açıklamada, "Kupa kazanma konusunda kendini kanıtlamış ve istikrarlı geçmişe sahip bir teknik direktörle anlaştık. Premier Lig'e yükseldikten ve Avrupa kupalarında oynamaya hak kazandıktan sonra kupalar kazanmak için doğru adımı atmalıyız. Ange bunu başaracak yeterliliğe ve başarı geçmişine sahip." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu küme düşme hattının bir sıra üzerinde tamamlayan ancak Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı yenerek şampiyon olan Tottenham, Ange Postecoglou ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Postecoglou teknik direktörlük kariyerinde daha önce South Melbourne, Panachaiki, Whittlesea Zebras, Brisbane Roar, Melbourne, Avustralya Milli Takımı, Yokohama ve Celtic'te çalışmıştı.

  • Ange Postecoglou
  • teknik direktör
  • Nottingham Forest

