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Spor

Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi

Premier Lig ekibi Nottingham Forest teknik direktörlük görevi için 49 yaşındaki çalıştırıcı Nuno Espirito Santo ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlüğe Portekizli Nuno Espirito Santo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Steve Cooper'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 49 yaşındaki Santo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Premier Lig'de daha önce Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştıran Santo, son olarak Temmuz 2022'de Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın başına geçmiş ancak geçen ay görevine son verilmişti.

Nottingham Forest, ligde 17 hafta sonunda 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

  • Nottingham Forest
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