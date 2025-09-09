İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2758
  • EURO
    48,6137
  • ALTIN
    4838.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi
Spor

Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ9 Eylül 2025 Salı 09:43 - Güncelleme:
Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi
ABONE OL

Nottingham Forest'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.

İngiliz ekip teknik direktörleri Nuno Espirito Santo ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Portekizli teknik adamın yerine geçebilecek en güçlü adayın Domenico Todesco olacağı öne sürülmüştü.

TODESCO İLE TEMAS

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Mourinho sonrası göreve Tedesco'yu getirmek istiyor. Nottingham Forest'ın ise 39 yaşındaki teknik adamla temasa geçtiği kaydedildi.

POSTECOGLOU DA ADAY

Bild'in haberine göre ise Nottingham Forest'ta teknik direktörlük için en güçlü 2 aday ise Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco.

  • Nottingham Forest
  • Domenico Todesco
  • teknik direktör

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.