Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi

Nottingham Forest'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.

İngiliz ekip teknik direktörleri Nuno Espirito Santo ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Portekizli teknik adamın yerine geçebilecek en güçlü adayın Domenico Todesco olacağı öne sürülmüştü.

TODESCO İLE TEMAS

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Mourinho sonrası göreve Tedesco'yu getirmek istiyor. Nottingham Forest'ın ise 39 yaşındaki teknik adamla temasa geçtiği kaydedildi.

POSTECOGLOU DA ADAY

Bild'in haberine göre ise Nottingham Forest'ta teknik direktörlük için en güçlü 2 aday ise Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco.