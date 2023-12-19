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Spor

Nottingham Forest'ta Steve Cooper dönemi sona erdi

Nottingham Forest'ta teknik direktör Steve Cooper ile yollar ayrıldı. Premier Lig ekibinin, Portekizli Nuno Espirito Santo ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 21:22 - Güncelleme:
Nottingham Forest'ta Steve Cooper dönemi sona erdi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Steve Cooper'ın görevine son verildi.

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Galli teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtilerek, kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'daki teknik direktörlük görevine son verilen Portekizli Nuno Espirito Santo ile görüşmelerini sürdürüyor.

Nottingham Forest'ı 23 yıl aranın ardından 2022'de Premier Lig'e çıkaran Cooper, bu sezon ise ligde beklentileri karşılayamadı. Nottingham Forest, ligde 17 hafta sonunda 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

  • Nottingham Forest
  • Steve Cooper
  • Nuno Espirito Santo

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