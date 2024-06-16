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Spor

Nottingham Forest'tan Joe Worrall kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Joe Worrall için kararını verdi.

16 Haziran 2024 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Nottingham Forest'tan Joe Worrall kararı
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Nottingham Forest, savunma oyuncusu Joe Worrall'ı satmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi. Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

BEKLENTİ 5 MİLYON EURO'YA YAKIN

Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon euro'ya yakın bir bedel olduğu kaydedildi.

Worrall ile Sheffield United ve bazı Championship kulüplerinin ilgilendiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Joe Worrall, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Beşiktaş'ta 9 maçta süre bulan İngiliz savunma oyuncusu, 1 gol sevinci yaşadı.

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