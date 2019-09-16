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Novak 10. golüne imza attı

Bordo-mavili ekibin tecrübeli isimleri Preira ve Filip Novak, oynadığı futbolla taraftarları mest etmeye devam ediyor.

  • Sabah
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Trabzonspor'un ilk golünde sağ bek Pereira, sol bek Novak'a asist yaparken, bunu 4. kez başardılar.
 
Pereira, Novak'a 3. asistine imza atarken ikilinin birbirlerine asist yaptığı karşılaşmalarda bordo-mavililer 10 puan kazandı. Novak ise dün gece bordo-mavili forma ile resmi maçlarda 10. golüne imza attı.
 
Çek futbolcu, devre arası geldiği 2017-18 sezonunu 3 golle tamamladıktan sonra geçen sezon da 5 gol atmıştı. Bu sezon ligde ilk golünü atan Novak'ın Avrupa Ligi'nde de Sparta Prag'a bir golü bulunuyor.
 
'ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK'
 
BORDO-mavilileri 17. dakikada öne geçiren golü atan Filip Novak, kaçan fırsatlardan dert yandı: "Çok fazla şansı değerlendiremedik ve 2 puan kaybettik. Kaybetmeme serisi önemli ama biz kazanmayı istiyoruz. Bu da bizim için puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu. Artık daha dikkatli olmalıyız."

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